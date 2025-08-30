Hakemler: Hatem Yarar, Uğur Ertemel, Ahmet Kıvanç Kader
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Niyazi Batuhan Salman, Abdullah Balıkçı, Furkan Fehmi Güneş, Atamer Bilgin, Berke Özgün, Burak Albayrak, Talha Yünkuş, Tayip Mevlüt Kaya
Sarı kartlar: Kadir Turhan(Karacabey)
Gol: Taner Gümüş, Hüseyin Afkan (İnegölspor) Abdullah Balıkçı(Karacabey)
26'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Abdullah'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
29'ncu dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
41'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Taner'in ortasında topla buluşan Hüseyin'in vuruşu ağlarla buluştu.