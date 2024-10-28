Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerinde yapılan çevrimiçi anketler sonucunda, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) gençler tarafından 2024 yılının en başarılı sivil toplum kuruluşu olarak belirlendi.

Genel Başkanlığını Prof. Dr. Aysun Bay’ın üstlendiği ASATUF, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversitelerinde yapılan çevrimiçi anketler sonucunda, topluma yaptığı katkılar ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle 2024 yılının en başarılı sivil toplum kuruluşu olarak belirlendi.

Anket sonuçları, ASATUF’un sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra gençlik, eğitim ve sportif etkinliklere verdiği desteğin de dikkate alındığını ortaya koydu. Prof. Dr. Aysun Bay, federasyonun insanlığa katkıda bulunma hedefi doğrultusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini belirtti.

GESKON’dan Kutlama Mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, ASATUF’un başarısını kutlayarak, "Federasyon, yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu seçildi. Bu, insanlık yararına gerçekleştirdiği projelerin bir sonucudur. Prof. Dr. Aysun Bay ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz," dedi.

ASATUF, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vererek ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Federasyonun bu başarısı, Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarının toplumsal fayda sağlama çabalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, bu ödülü bir başlangıç olarak değerlendirerek, gelecekte daha fazla projeye imza atmayı ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.