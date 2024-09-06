Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyeti Prof. Dr. Aysun Bay başkanlığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşunun üyesi olan ve merkezi Ankara’da bulunan, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk’ü ziyaret etti. Burada konuşan Prof. Dr. Aysun Bay, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilmeniz nedeniyle daha önceden de nezaket ziyareti gerçekleştirmiştik ve ASATUF kuruluşunun yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi vermiştik. Sağlık turizmi alanında Türkiye ile dünya ülkeleri arasında iş birliği yapmak ve ülkemizin sağlık turizmi alanında yükselen marka değerini daha da yukarılara taşımak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Bay, "Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz termal otellerle ve hastanelerle tüm ülkelerle sağlık turizmi alanında iş birliği yaparak, bu alanda ülkemize gelecek olan hastalarımızı ve refakatçilerini misafir etmek ve sağlık sorunlarına yardımcı olmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak, tüm dünya genelinde şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu alanda yapmış olduğum çalışmalar sonucunda tarafıma, ‘bitkilerin profesörü’ lakabı verilmiştir. Ayrıca yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu konusunda da klinik konukevleri ve geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu amaçla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, önümüzdeki dönemde sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de destek ve katkılarıyla, dünya ülkelerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile sağlık turizmi alanında online ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte bir çok ülkeye kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aysun Bay, konuşmasında, “Yargıtay, ilk derece mahkemelerince verilen kararlara ilişkin adli yargı alanında adil ve adaletli bir şekilde temyiz incelemesi yapan nadide bir kuruluştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay’ın en önemli birimlerinden biridir. 2024-2025 adli yılının başladığı bu yeni dönemde, adaletin kılıcının keskin, terazinin dengeli olması dileğiyle, hukukun üstünlüğüne dayalı adil bir yıl olmasını dileriz” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ise, “Nezaket ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ederim. ASATUF heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilmem nedeniyle de makamımda ziyaret etmişti. Sizleri ikinci kez misafir etmekten dolayı mutluyum. Modern dünyada sivil toplum kuruluşlarının önemi giderek artmaktadır. Sağlık turizmi alanında sivil toplum örgütlerinin çalışmaları da bu anlamda ülkemiz açısından son derece önemlidir. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalar ülkemizin sağlık alanındaki marka değerini tüm dünyada artıracaktır ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerle çalışmalarınızı önemsiyor ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.