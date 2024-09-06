İnegöl'de arkadaşları tarafından doğum gününde çok sevdiği Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı forma hediye edilen down sendromlu genç, muradına erdi.

Down sendromlu Abdulkadir, Galatasaray'a ve oyuncu İcardi'ye büyük sevgi besliyor. Bunu gören mahalle sakinleri gençleri, özel gence sürpriz yaptılar. Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı formayı satın alan gençler, Abdulkadir'i parka çağırdılar. Parka gelen özel genç, formayı görünce büyük sevinç yaşadı. Formayı giyen Abdulkadir, İcardi'nin gol sevincini de yapmayı ihmal etmedi.

GALATASARAY FUTBOLCULARIYLA BİRARAYA GELDİ

Sosyal meydada paylaşılan video büyük ilgi görünce özel çocuk Abdülkadir Karadeniz, bir hayırsever sayesinde Galatasaray futbolcuları ve Teknik Direktörü Okan Buruk'la görüştü. Çok sevdiği İcardi ile görüşen Karadeniz, büyük mutluluk yaşadı.

GALATASARAY PAYLAŞTI

Galatasaray resmi sosyal medya hesapları Abdülkerim ile olan klibi paylaştılar.

Muhabir: şerife öz