Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ATASUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’de anlaşma yaptıkları termal otel ve hastanelerle sağlık turizmi alanında iş birliği yaparak, ülkeye gelecek olan hastalar ve refakatçilerini misafir edip sağlık sorunlarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ATASUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve heyeti, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atilla Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşunun üyesi olan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizmi alanında Türkiye ile dünya ülkeleri arasında iş birliği yapmak ve sağlık turizmi alanında yükselen marka değerini daha da yukarılara taşımak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bay, “ASATUF olarak, bizlerde bu sürece katkı sağladık. Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz termal otellerle ve hastanelerle tüm ülkelerle sağlık turizmi alanında iş birliği yaparak, bu alanda ülkemize gelecek olan hastalarımızı ve refakatçilerini misafir etmek ve sağlık sorunlarına yardımcı olmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak, tüm dünya genelinde şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu alanda yapmış olduğum çalışmalar sonucunda tarafıma, ‘bitkilerin profesörü’ lakabı verilmiştir. Ayrıca yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu konusunda da klinik konukevleri ve geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu amaçla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, önümüzdeki dönemde sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin de destek ve katkılarıyla, dünya ülkelerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte birçok ülkeye kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Türkiye’deki hakimlerin ve savcıların özlük işlerini yürüten ve bunlarla ilgili itirazları inceleyen idari bir birim olduğunu belirten Prof. Dr. Bay, “Kuvvetler ayrılığı, anayasacılığın temel ilkelerinden biri olarak, devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirinden ayrılması ve bu sayede gücün kötüye kullanılmasının engellenmesini sağlamaktadır. Anayasamızda da belirtildiği şekilde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapar. Mahkemelerin bağımsız, hakimlerin güven içerisinde adil bir şekilde hareket etmesi HSK’nın varlığı sayesindedir. Bu düşüncelerle 2024-2025 adli yılının başladığı bu yeni dönemde tüm yargı mensuplarına başarılı ve adil bir yıl diler, yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan, vatanına ve milletine bağlılıkla mesleğini ifa edecek adaletin temsilcisi yargı teşkilatımıza başarılı bir dönem temenni ediyorum.” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ise ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunarak, “Sivil toplum kuruluşlarının önemi tüm dünyada garipsenemez bir gerçektir. Sağlık turizmi alanındaki her çalışma ülkemizin sağlık alanındaki marka değerini tüm dünyada daha da artıracaktır ve ülkemizin tanıtımına da büyük katkılar sağlayacaktır. Bu nedenlerle çalışmalarınızı önemsiyoruz. Ülkemize katkı sağlayacak her kuruluşun çalışmaları önemli olduğu gibi ASATUF kuruluşunun sağlık turizmi alanındaki çalışmaları da bizler için çok önemlidir. Geçmişteki çalışmalarınızı takdirle karşılıyor, gelecekteki çalışmalarınızda da şahsınıza ve heyetinize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.