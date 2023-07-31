Kartepe’de asfalt işçileri belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden, rekor seviyede sıcaklıklarla mücadele ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın sağlığı her şeyin üzerinde. Yemek, mola ve mesai saatlerini de anormal sıcaklık derecelerine uygun olarak düzenleyerek, hizmetlerimizi aksatmadan sahada işimizin başındayız" dedi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 65 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Mevlana Sokak ve Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 60 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Hira Sokağın asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ekiplerimiz gece gündüz asfalt çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz, altyapısı tamamlanan tüm sokaklarımızı ivedilikle üstyapı konforuna kavuşturmak" dedi.

Bir yandan sıcak hava ile mücadele edildiğine dikkat çeken Kocaman, "Ülkemiz hatta dünyanın bir kısmında mevsim normallerinin üzerinde seyreden, rekor seviyede sıcaklıklarla mücadele ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın sağlığı her şeyin üzerinde. Yemek, mola ve mesai saatlerini de anormal sıcaklık derecelerine uygun olarak düzenleyerek, hizmetlerimizi aksatmadan sahada işimizin başındayız. Saha da çalışan tüm emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.