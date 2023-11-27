Yeni yıla girmeye hazırlanan Türkiye'de, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili kritik tarih netlik kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta gerçekleştireceği ilk toplantıyla, 2024 yılında yürürlüğe girecek asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayının ilk haftasında toplanacağını belirtti. Bakan, asgari ücretin bu kez yıl içinde iki ayrı dönemde değil, 2024 yılında tek bir zamla belirleneceğini vurgulayarak önemli bir değişikliğe işaret etti.