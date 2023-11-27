Abese kelimesi “yüzünü ekşitme, suratını asma, kaş çatma” anlamına geliyor. Abese suresinin konusu ise; Hz. Resullullah’ın uyarıldığı ayetlerle başlamakta ve sonra kıyamet konusu, öldükten sonra dirilme konusu, vahiy ve peygamberlik konularından bahseder.
Abese Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Abese ve tevellâ
2- En câehu-l-a’mâ
3- Vemâ yudrîke le’allehu yezzekkâ
4- Ev yezzekkeru fetenfe’ahu-zzikrâ
5- Emmâ meni-stagnâ
6- Fe-ente lehu tesaddâ
7- Vemâ aleyke ellâ yezzekkâ
8- Ve-emmâ men câeke yes’â
9- Ve huve yahşâ
10- Fe-ente ‘anhu telehhâ
11- Kellâ innehâ tezkira
12- Femen şâe zekerah
13- Fî suhufin mukerrame
14- Merfû’atin mutahhera
15- Bi-eydî sefera
16- Kirâmin berara
17- Kutile-l-insânu mâ ekferah
18- Min eyyi şey-in ḣalekah
19- Min nutfetin halekahu fekadderah
20- Summe-ssebîle yesserah
21- Summe emâtehu feakberah
22- Summe izâ şâe enşerah
23- Kellâ lemmâ yakdi mâ emerah
24- Felyenzuri-l-insânu ilâ ta’âmih
25- Ennâ sabebnâ-lmâe sabbâ
26- Summe şekaknâ-l-arda şakkâ
27- Fe-enbetnâ fîhâ habb
28- Ve ’ineben ve kadbâ
29- Ve zeytûnen ve nahlâ
30- Ve hadâ-ika gulbâ
31- Ve fâkiheten ve ebbâ
32- Metâ’an lekum veli-en’âmikum
33- Fe-izâ câeti-ssâhha
34- Yevme yefirru-lmer-u min ehîh
35- Ve ummihi ve ebîh
36- Ve sâhibetihi ve benîh
37- Likulli-mri-in minhum yevme-iżin şe/nun yugnîh
38- Vucûhun yevme-izin musfira
39- Dâhiketun mustebşir
40- Ve vucûhun yevme-izin ‘aleyhâ gabera
41- Terhekuhâ katera
42- Ulâ-ike humu-lkeferatu-lfecera
Abese Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Suratını astı, yüzünü çevirdi.
2- Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti.
3- Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı.
4- Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti.
5, 6- Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun.
7- Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin!
8, 9, 10- Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun!
11- Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür.
12- Dileyen ondan öğüt alır.
13- O, mukaddes sayfalardadır;
14- Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda
15, 16- Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.
17- Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!
18- (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?
19- Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.
20- Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
21- Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu.
22- Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.
23- Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı.
24- İnsan yediğine bir bakıp düşünsün!
25- Biz bolca su indirdik.
26- Sonra toprağı uygun şekilde yardık.
27- Oradan ekinler bitirdik.
28- Üzüm bağları, sebzeler;
29- Zeytin ve hurma ağaçları;
30- Gür ağaçlı bahçeler;
31- Meyveler ve çayırlar;
32- Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.
33, 34, 35, 36, 37- Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
38- O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,
39- Gülerler, sevinirler.
40- O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.
41- Onları bir siyahlık bürür.
42- İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır.