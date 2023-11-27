Abese kelimesi “yüzünü ekşitme, suratını asma, kaş çatma” anlamına geliyor. Abese suresinin konusu ise; Hz. Resullullah’ın uyarıldığı ayetlerle başlamakta ve sonra kıyamet konusu, öldükten sonra dirilme konusu, vahiy ve peygamberlik konularından bahseder.

Abese Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Abese ve tevellâ

2- En câehu-l-a’mâ

3- Vemâ yudrîke le’allehu yezzekkâ

4- Ev yezzekkeru fetenfe’ahu-zzikrâ

5- Emmâ meni-stagnâ

6- Fe-ente lehu tesaddâ

7- Vemâ aleyke ellâ yezzekkâ

8- Ve-emmâ men câeke yes’â

9- Ve huve yahşâ

10- Fe-ente ‘anhu telehhâ

11- Kellâ innehâ tezkira

12- Femen şâe zekerah

13- Fî suhufin mukerrame

14- Merfû’atin mutahhera

15- Bi-eydî sefera

16- Kirâmin berara

17- Kutile-l-insânu mâ ekferah

18- Min eyyi şey-in ḣalekah

19- Min nutfetin halekahu fekadderah

20- Summe-ssebîle yesserah

21- Summe emâtehu feakberah

22- Summe izâ şâe enşerah

23- Kellâ lemmâ yakdi mâ emerah

24- Felyenzuri-l-insânu ilâ ta’âmih

25- Ennâ sabebnâ-lmâe sabbâ

26- Summe şekaknâ-l-arda şakkâ

27- Fe-enbetnâ fîhâ habb

28- Ve ’ineben ve kadbâ

29- Ve zeytûnen ve nahlâ

30- Ve hadâ-ika gulbâ

31- Ve fâkiheten ve ebbâ

32- Metâ’an lekum veli-en’âmikum

33- Fe-izâ câeti-ssâhha

34- Yevme yefirru-lmer-u min ehîh

35- Ve ummihi ve ebîh

36- Ve sâhibetihi ve benîh

37- Likulli-mri-in minhum yevme-iżin şe/nun yugnîh

38- Vucûhun yevme-izin musfira

39- Dâhiketun mustebşir

40- Ve vucûhun yevme-izin ‘aleyhâ gabera

41- Terhekuhâ katera

42- Ulâ-ike humu-lkeferatu-lfecera

Abese Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Suratını astı, yüzünü çevirdi.

2- Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti.

3- Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı.

4- Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti.

5, 6- Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun.

7- Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin!

8, 9, 10- Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun!

11- Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür.

12- Dileyen ondan öğüt alır.

13- O, mukaddes sayfalardadır;

14- Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda

15, 16- Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde.

17- Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı!

18- (Bir düşünse) Allah onu neden yarattı?

19- Bir spermden yarattı da ona şekil verdi.

20- Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

21- Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu.

22- Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.

23- Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı.

24- İnsan yediğine bir bakıp düşünsün!

25- Biz bolca su indirdik.

26- Sonra toprağı uygun şekilde yardık.

27- Oradan ekinler bitirdik.

28- Üzüm bağları, sebzeler;

29- Zeytin ve hurma ağaçları;

30- Gür ağaçlı bahçeler;

31- Meyveler ve çayırlar;

32- Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.

33, 34, 35, 36, 37- Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

38- O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

39- Gülerler, sevinirler.

40- O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

41- Onları bir siyahlık bürür.

42- İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır.