Mayıs ayında enflasyonun zirve yapmasının ardından, emekli ve memurların maaş artışları ile ilgili son veriler beklenmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların maaş zamları netleşecek. Asgari ücretle çalışanlar da bu süreçte ek bir artış beklentisi içindeler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam yapılmayacağına dair açıklamalarına rağmen, enflasyonun yüksek seyri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin ardından bu konuda beklentiler arttı.

Türk-İş'in Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18.969 TL'ye ulaştı ve bu rakam mevcut asgari ücreti aştı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) ise Haziran ayı için dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırını 25.374 TL, bekar bir çalışanın yaşam maliyetini ise 30.210 TL olarak açıkladı. Bu veriler, asgari ücretin yetersiz kaldığını ve bir ara zam ihtiyacının gündemde olduğunu gösteriyor.

Emekli ve memurlar için 5 aylık enflasyon farkı şimdiden netleşmiş durumda. Emekliler, şu ana kadar %22,72'lik bir zam oranını garantiledi. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına ek olarak, refah payı veya seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Ekonomi yönetiminden bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Asgari ücretle çalışanlar için de enflasyon farkı kadar bir ara zam yapılması ihtimali konuşuluyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, beklenen zam oranı %20-25 seviyelerinde olabilir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarının temmuz artışı konularını gündeme getirdiğini, ancak bu konularda umut verici bir işaret almadıklarını belirtti. Özel, emekliye enflasyonun altında bir zam yapılmasının veya asgari ücrete zam yapılmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve böyle bir durumda sokaklarda tepki göstereceklerini ifade etti.

Asgari ücrete ara zammın Temmuz'da değil, yılın sonlarına doğru yapılabileceği de konuşulan senaryolar arasında. Bazı kaynaklar, Temmuz ayında ek bir zam yapılmayacağını, ancak Eylül ayında bir düzenleme olabileceğini öne sürüyor.