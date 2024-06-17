Bayram tatilinin ikinci gününde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yürütülen yoğun denetimlere rağmen, trafik kazaları artış gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, 16 Haziran 2024 Pazar günü boyunca Türkiye genelinde 726 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken, 1.295 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde, yani Cumartesi ve Pazar günlerinde toplamda 16 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ve 2.716 kişinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bayram tatilinin yoğun trafiğini ve kazalarını önlemek amacıyla, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Son 24 saatte yapılan denetimlerde 289.700 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 18.889'una hız ve radar işlemi uygulanırken, 17.227 araç ise farklı ihlaller nedeniyle ceza aldı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Özellikle aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, hem özel araçlarda hem de otobüslerde emniyet kemerinin takılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Trafik kurallarına uymanın, sevdiklerinize sağ salim ulaşmanın en garantili yolu olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun” dedi.