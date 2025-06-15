Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın belirleyicisi olacak. TÜİK verilerine göre, 2025 yılının ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 15,09 olarak açıklandı. Haziran ayı verisinin eklenmesiyle birlikte bu oranın yüzde 17-18 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Söz konusu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarını doğrudan etkileyecek.

Hâlihazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığının 17 bin TL seviyesine çıkarılması gündemde. Ancak kök maaşı bu tutarın altında kalan milyonlarca emekli için, en düşük aylıkta bir düzenleme yapılmadığı takdirde zamdan faydalanılamayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında, en düşük emekli maaşına yapılacak artış masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, artışa ilişkin kararın bir sonraki EKK toplantısında netleşmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, gerekli yasal düzenlemenin 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verilerinin ardından TBMM’ye sunulacağını belirtti. Meclis’in 17 Temmuz’dan sonra tatile girmesi planlandığı için düzenlemenin bu tarihten önce yasalaşması hedefleniyor.

Asgari ücrette ara zam olur mu?

Net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret için ara zam ihtimali, ekonomi yönetimi tarafından "ciddi bir sapma olması hâlinde değerlendirilebilir" şeklinde yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce benzer bir ifadeyle, ara zamma kapının tamamen kapanmadığını belirtmişti.