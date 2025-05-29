TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile yapılan yaklaşık iki saat süren toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Görüşmede, Temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücrete ara zam konusu ele alındı ve taraflar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Özel, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, bu görüşmenin önemli bir adım olduğunu belirtti. “Sadece işçi tarafını dinleyip işverenleri sürecin dışına bırakmak doğru olmazdı. Bu nedenle TİSK’i ziyaret ederek işverenlerin görüşlerini de aldık. Sorunların çözümü için tüm paydaşlarla iletişimde olmaya devam edeceğiz,” dedi. Özel, bu sürecin işbirliği ve diyalogla ilerlemesinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Basın mensuplarının, TİSK’in asgari ücretle ilgili tutumunu sorması üzerine Özel, görüşmenin henüz ilk tur olduğunu ve bu aşamada detaylı açıklama yapmanın erken ve yapıcı olmayacağını söyledi. “Bir model geliştireceğiz, işverenlerin de güvence alacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Kamuoyuyla paylaşım için zamana ihtiyacımız var,” diyerek sürecin devam ettiğine dikkat çekti. Böylece, asgari ücrette yapılacak olası ara zamla ilgili net bir bilgi henüz verilmemiş olsa da, çalışmaların sürdüğü ve tarafların yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı.