Yıldırım Belediyesi, kadim Anadolu kültürünün en önemli unsurlarından âşıklık geleneğini ilçede yaşatıyor.

Yıldırım’da bu geleneği yaşatan aşıkların hazırlayıp sunduğu ‘Korkutata Aşıklar Kervanı Yıldırım’da şölenlerinin ilki Yavuzselim Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şair Yüksel Akdemir’in sunumuyla Aşık Muzaffer Bulut, Aşık Ozan Reyhani, Aşık Temel Turabi, Şair Ayhan Korkmaz ve Şair Vahdettin Işık’ın katılımıylaicra edilen programda konuklar sazı ve sözü ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Aşıklar şöleninin 2’nci programı 6 Eylül’de Değirmenönü Parkı’nda yapılacak.