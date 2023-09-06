Aşı zamanlaması bulaşıcı hastalıklardan korumak için optimum zamanda çocuklara aşıların yapılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu zamanlama her yıl güncellenmektedir ve mevcut önerilerin ince ayarı için yeni bir aşının eklenmesi için aralıklar değişmektedir.

Verilen zamanlama planının karışıklığı ve sık sık güncellenmesi, ebeveynler için çocuklarının hangi aşılara ne zaman ihtiyaç olduklarını takip etmelerinde zorluluklar yaşatmaktadır. Bu klavuzu çocuğunuzun şu anda hangi aşıya ihtiyacı olduğunu ve hangi aşıların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin önerilerine göre yapılmasını gerektiğini öğrenmek için kullanın.

Çocuğunuzun HIV veya diyabet bir takım sağlık konuları bulunuyorsa, veya A.B.D. dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız, çocuğunuzun farklı bir aşı zamanlamasını izleyip izlememesi gerektiği ile ilgili doktorunuz ile iletişime geçiniz.

Çocuğunuz bir doz aşıyı kaçırdıysa, bunun telefisi için çocuğunuzun doktoru ile iletişime geçin. Çocuğunuzun hangi aşıları olması gerektiği ile ilgili emin değilseniz, doktora sormaktan çekinmeyiniz. Aşıların sayılarını azaltmak için, bir gidişte birden fazla aşının kombinesi için de doktor ile iletişime geçebilirsiniz.

Doğumda

Hepatit B aşısının ilk dozu genellikle doğumda verilmektedir. İkinci bir dozu ise 1 aylıkken veya 2 aylıkken genellikler diğer aşılar verildiği zaman verilmektedir.

Hepatit B aşısı, ilk doz

2 aylık olduğunda

2 aylıkken, ciddi aşıların bir serisi genellikle başlamaktadır. Kombinasyon aşıları genellikle aşı sayısını azaltmak için kullanılmaktadır.

Hepatit B aşısı, 1 aylıkken verilmezse ikinci doz

Rotavirüs (RV) aşısı, birinci doz

Difteri ve tetanos toksoidler ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısı, birinci doz

Haemophilus influenzae type b (Hib) birleşik aşısı, birinci doz

Pneumococcal conjugate vaccine (PCV13), birinci doz

Etkisiz hale getirilmiş çocuk felci aşısı (IPV), birinci doz

4 aylıkken

4 aylık olduğunda, genellikle 2 aylıkken verilen aşıların aşağıdaki dozları uygulanmaktadır. Çocuğunuz aşı zaman planının gerisindeyse veya aşıların herhangi bir dozunu kaçırdıysa bu dozları telafi etmek için çocuğunuzun doktoru ile kontrol edin.

Rotavirüs (RV) aşısı, ikinci doz

Difteri ve tetanos toksoid ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısı, ikinci doz

Haemophilus influenzae tip b (Hib) conjugate aşısı, ikinci doz

pneumococcal conjugate vaccine (PCV13), ikinci doz

Etkisizleştirilmiş çocuk felci aşısı (IPV), ikinci doz

6 aylıkken

6 aylıkken, aşıların üçüncü bir serisi verilmektedir. Bir yıllık mevsimsel influenza (grip) aşısı 6 ayın başlangıcından 18 yaşına kadar önerilmektedir. 2 yaşından küçük çocuklar için, grip aşısı aşı olarak verilmektedir. Çocuk bir defa aşı olduğu zaman, genellikle iki doza bölünmektedir. Detayları için çocuğunuzun doktoru ile iletişime geçin.

Rotavirüs (RV) aşısı, gerekirse üçüncü doz

Hepatit B aşısı aşısı, üçüncü doz

Difteri toksoid, tetanos toksoid ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısı, üçüncü doz

Haemophilus grip tip b (Hib) conjugate aşı, üçüncü doz

Pneumococcal conugate aşısı (IPV), üçüncü doz

Grip aşısı, yılda bir defa

12 aylık ile 18 aylık arası

Hib aşısı ve PCV 13 ün son dozları genellikle 12 aylık ile 15 aylık arasında verilmektedir. DTaP nin dördüncü dozu genellikle 15 aylık veya 18 aylık arasında verilmektedir. Ancak, bazı durumlarda, dördüncü doz 12 aylıkken gibi erken bir şekilde verilebilmektedir (son yapılan dozdan altı ay geçmeli).

Buna ek olarak, MMR ın ilk dozu, su çiçeği ve Hepatit A aşıları genellikle bu zamanda verilmektedir. Hepatit A nın ikinci dozu 12 aylık ile 23 aylık arasında verilmektedir (son yapılan dozdan altı ay geçmeli).

Difteri ve tetanos toksoidler ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısı, dördüncü doz

Haemophilus influenzae tip b (Hib) conjugate aşısı, dördüncü doz

Pnömokok konjuge aşısı (PCV 13), dördüncü doz

Kızamık-kabakulak-kızamıkçık (MMR) aşısı, ilk doz

Su çiçeği aşısı, ilk doz

Hepatit A aşısı, altı ay aralıklarla iki doz vermilmiştir

Grip aşısı, yılda bir kez

2 ile 3 yaş arası

2 yaş ve üzeri sağlıklı çocuklarda, yıllık olan grip aşısı enjeksiyon olarak veya burun spreyi olarak verilmektedir. 14 aylık ve 59 ay arasında aşının bir önceki versiyonu ile PCV serisini tamamlamış olan çocuklar (4 yaş, 11 ay) yeni versiyonun tek bir ek dozu daha gerekebilmektedir (PCV 13) (PCV nin en son dozundan sekiz hafta geçmeli)

Gerekliyse, Hepatit A aşısı

Gerekliyse, Pnömokok konjuge aşısı (PCV 13)

Gipr aşısı, yılda bir kez

4 ile 6 yaş arası

DTaP, IPV, MMR ve su çiçeği aşılarının son dozları genelikle kreşe başlamadan önce verilmektedir.

Difteri toksoid, tetanos toksoid ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısı, beşinci doz

Etkisizleştirilmiş çocuk felci aşısı (IPV), dördüncü doz

Kızamık - kabakulak - kızamıkçık (MMR) aşısı, ikinci doz

Su çiçeği aşısı, ikinci doz

Grip aşısı, yılda bir kez

7 ile 10 yaş arası

Aşı zaman planının gerisinde kalmış çocuklar veya aşıların bir veya daha fazla dozlarını kaçırmış olan çocukların aşıları olmaları gerekmektedir. Örneğin, boğmacaya karşı tam olarak aşılanmamış çocukların Tdap ın bir dozuna ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun olmadığı aşılar varsa ve bu aşıları olması gerekiyorsa çocuğunuzun doktoruna danışın.

Grip aşısı, yılda bir kez

11 ile 12 yaş arası

Tdap ın ve MCV4 ün tek dozu 11 ile 12 yaş arası olan ergenlik çağındaki çocuklar için önerilmektedir. Buna ek olarak, HPV aşısı yaşları 11 ile 12 olan kızlar ve erkekler için önerilmektedir, bununla birlikte 9 yaşında da erken olarak verilebilmektedir. Bu aşı altı aylı dönemler ile üç enjeksiyon içeren bir seridir.

Tetanos toksoid, azaltılmış difteri toksoid ve aselüler boğmaca (Tdap) aşısı, tek doz

Konjuge meningokok aşısı (MCV4), tek doz

İnsan papilom virüs (HPV) aşısı, altı ay içerisinde üç doz

Grip aşısı, yılda bir kez

16 ile 18 yaş arası

MCV 4 ün güçlendirilmiş bir dozu 16 yaşında gençler için önerilmektedir. Tdap ın ek bir dozu, geçmişte Tdap veya tetanos ve difteri toksoidlerin (Td) aşılarının sayılarına bakılmaksızın hamile olan gençlere önerilmektedir.