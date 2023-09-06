Boşanma sürecindeki eşi ve ardından kayınvalidesini öldüren zanlının 15 yıl önce 4 aylık olan çocuklarının gözleri önünde eski eşini öldürdüğü trajik bir gerçek olarak ortaya çıktı. Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. Özlem Küçükyılmaz ve annesi Nazife Çetinkök evlerine gittiklerinde boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştılar.

Küçükyılmaz, sözlü bir saldırıda bulunarak yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş açtı. Anne ve kız kanlar içinde hayatlarını kaybederken, koca olay yerinden kaçtı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis incelemelerinin ardından Küçükyılmaz ve Çetinkök'ün cenazeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.

Ancak zanlı, evinin yakınındaki Çamdibi Dere mevkiinde saklandı. Polis ekipleri, titiz bir çalışma ile zanlıyı kıstırdı. Şüpheli polis ekiplerini görünce elindeki tüfekle ateş açtı ve kurşunları bitmek üzereyken çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olayın daha da ürkütücü bir yanı, zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumunda yaptığı paylaşımlar oldu.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında ise eşi için şunları söylüyor: "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi."