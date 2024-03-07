Çağımızın maalesef ki yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri de aşırı sinirlilik rahatsızlığıdır. Sıradan sinirlilik durumundan oldukça farklı olan aşırı sinirlilik rahatsızlığı başlı başına ciddi bir ruhsal rahatsızlık olmakla birlikte tedavi edilmediği takdirde genel sağlığı ciddi anlamda olumsuz etkileyebilmektedir. Tedavi edilebilir bir psikiyatrik hastalık olan aşırı sinirlilik rahatsızlığı ayrıca etkisi altındaki bireylerin günlük iş ve sosyal aktivitelerini de ciddi anlamda olumsuz etkileyebilmektedir.

Bazı belirtilerinin bulunduğu aşırı sinirlilik rahatsızlığının belirgin niteliklerinden biri de sinsi bir işleyişe sahip olmasıdır. Dolaysıyla psikiyatri uzmanları aşırı sinirlilik hastalığının genellikle çocukluk dönemlerinde geçirilen psikolojik travmalara bağlı olarak gelişim gösterebildiğini ve gelişimini ise oldukça sinsi sürdürebildiğinin altını çizmektedirler. Peki genel sağlık açısından risk taşıyan aşırı sinirlilik rahatsızlığı neden olur belirtileri nelerdir dilerseniz ayrıca çokça merak edilen bu konumuz hakkında psikiyatri uzmanlarından derlemiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda sizlere hemen bilgiler aktaralım.

Aşırı Sinirlilik Rahatsızlığı Neden Olur ?

Sinirlilik faktörü her bireyde bulunabilen doğal bir mekanizmadır. Fakat bu faktörün aşırı olarak oluşması anormal bir durum olarak kabul görmektedir. Aşırı sinirlilik rahatsızlığına neden olabilen birçok olumsuz faktörlerin bulunabildiği gibi ayrıca bireyin karakterist yapısının da aşırı sinirlilik rahatsızlığının meydana gelmesinde etkin rol oynayabildiği uzmanlarca belirtilmektedir.

Çağımızın beraberinde getirmiş olduğu birçok olumsuzluklar genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebildiğinden dolayı psikolojik yapıda da tahribatların oluşmasına ve bu olumsuz durum sonucunda ise aşırı sinirlilik rahatsızlığı gibi psikiyatrik hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Tüm bu ayrıntılar hakkında sizlere ön bilgiler sunduktan sonra şimdi de aşırı sinirlilik rahatsızlığına neden olabilen faktörlerin neler olduğu hakkında bilgiler aktaralım. Aşırı sinirlilik rahatsızlığına neden olabilen faktörler ise şunlardır;

Gün içerisinde maruz kalınan yoğun stres

Aşırı yorgunluk faktörü

Ekonomik sorunlar

Depresyon hastalığı

Mükemmelliyetçilik ve tez canlılık

Diğer psikolojik sebepler

Anti sosyal kişilik bozukluğu

Epilepsi hastalığı

Sigara ve alkol kullanımı

Aile içerisinde yaşanan sorunlar

Çocukluk dönemlerinde geçirilen psikolojik travmalar

Çocukluk dönemlerinde aile içi veya dış bakımdan şiddete maruz kalınması

Kötü arkadaş çevresi

Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri (sinir sistemi ilaçları gibi)

Genetik faktörler (hastanın aile fertlerinde de bu hastalığın bulunuyor olması gibi)

Yoğun tempolu ve stresli işlerin yapılması gibi birçok olumsuz etkenlerin aşırı sinirliliğe neden olabildiği uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

Aşırı Sinirlilik Rahatsızlığı Ne Gibi Belirtiler Göstermektedir?

Aşırı sinirlilik rahatsızlığına sahip olabilen birçok birey hasta olduklarını kolayca kabul edememektedirler. Bu nedenle hastalığın belirtilerini de kolaylıkla fark edemeyebilmektedirler. Aşırı sinirlilik rahatsızlığının şu gibi belirtileri bulunmaktadır;

Bireyin gün içerisinde uzun süreli olarak kendini gergin ve huzursuz hissetmesi Bireyin çevresinde yer alan herşeyin üstüne geldiğinin hissine kapılması Bireyin gün içerisinde genellikle moralinin bozuk olması Bireyin sebepsiz yere sinirlenmesi Bireyin en küçük ayrıntılara karşı dahi tahammül edememesi ve hemen tepki göstermesi Bireyin uyumada güçlük çekmesi gibi faktörler aşırı sinirlilik rahatsızlığının başlıca belirtileridir.

Aşırı Sinirlilik Rahatsızlığı Tedavi Edilebilir Mi?

Aşırı sinirlilik rahatsızlığına sahip olanların bir kısmı maalesef ki tedavi olmaktan kaçınmaktadırlar. Bu eylemi yapmalarının ana nedeni ise aşırı sinirlilik rahatsızlığında uygulanan ilaçların durumu daha da kötüleştireceğine inanılması durumudur. Oysa ki bu hastalıkta uygulanan ilaçların oldukça başarılı ve oldukça kalıcı sonuçlar sunduğu psikiyatri uzmanları tarafından belirtilmektedir. Aşırı sinirlilik rahatsızlığının tedavisi ise bulunmaktadır.

Hastalığın ileri düzeylerde bulunması durumunda hasta hastane ortamında doktor gözetiminde tedavi edilmektedir. Aşırı sinirlilik rahatsızlığının tedavisinde ise ilaç tedavi ve diğer bir tedavi seçeneği olan psiko terapi tedavisi uygulanmaktadır. Hasta bir müddet tedavi edildikten sonra daha sakin bir yapıya sahip olabilmektedir.

Aşırı Sinirlilik Rahatsızlığının Neden Olabildiği Hastalıklar Nelerdir?

Aşırı sinirlilik rahatsızlığının tedavi edilememesi durumunda bazı ciddi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabildiği uzmanlarca belirtilmektedir. Aşırı sinirlilik rahatsızlığının neden olabildiği ciddi sağlık sorunları ise şunlardır;

Felç hastalığı

Hafıza problemleri

Kişilik bozuklukları

Depresyon hastalığı

A sosyal kişilik bozukluğu

Migren hastalığı

Kronik baş ağrısı rahatsızlığı

Kronik stres hastalığı

Kas ağrıları

Uyku problemleri gibi ciddi hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir.