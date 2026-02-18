Konuya ilişkin açıklama, Kemal Aygen tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. İnegöl Kent Gönüllüleri üyesi Aygen, ambulans müzesinin kentin hafızası açısından büyük önem taşıdığını belirterek, müzenin kapatılmaması için vatandaşları duyarlılığa davet etti.

İnegöllü işadamı Bahadır Bayraktar'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnegöllü vatandaşlara seslenerek sosyal medya hesaplarından destek verme çağrısında bulundu.

" Kıymetli İnegöllüler; Son günlerde İnegöl Devlet Hastanesi'nin girişinde bulunan ve Türkiye'de hiçbir örneği olmayan sağlık müzesini katılmak istendiğini üzülerek öğrendik. Bunun olmaması için çalışacağız. Sizde sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak destek olunuz" dedi.

Kemal Aygen şu ifadeleri kullandı:

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesin de bulunan Türkiye'nin ilk Ambulans Müzesi kaldırılıyor duyumları, şehrimiz halkını derinden üzmektedir.

Şehrimizin kent hafızası geçmiş ile izleri bir bir yok olurken Hastane Ambulans Müzesi kaldırılmaması adına İnegöl sevdalısı tüm hemşehrilerimizi desteğe çağırıyoruz.

Bu şehrin havasını teneffüs eden, şehrine katma değer sağlayan, şehrine fedakârlık gösteren, örneğin Lazlar Camii'nin bozuk çeşmesini kendi emeği ile veya aile bütÇesinden bir miktar ayırıp tamir ettireni her birey İnegöllüdür.

Şehrimize sahip çıkalım Müzemizi kapattırmayalım. Gerekir ise ortak akıl bir başka yere taşıyalım.

Rabbim utandırmasın.

Çünkü bahis konusu müzede dünya da özel tek üretim yapılmış boyutları diğer araçlardan 8 cm eni kısa Mersedesden, Rahmi Koç müzesine de bulunan ve sadece İnegöl de bulunan bir başka ambulans da yine bizim müzemizde. Bunlar gibi daha bir çok örnek araçlar gereçler mevcut umarım halkımız bu kazanımı kaybetmeyecektir.