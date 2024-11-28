Bilecik’in zeytinle ünlü Bayırköy beldesindeki asırlık ağaçlar coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alınacak.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından incelenen asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye gitti. Başkan Dilsiz, belde de asırlık zeytin ağaçlarından toplanarak sofralarımıza gelen kalamata zeytini ve zeytinyağı coğrafi işaret tescili için ilk adımlar atılmaya başladığını ifade etti. Dilsiz, “Bayırköy Belediye bünyesinde Tuğrul, Sabri ve Figen Mumcu ailesine zeytin bahçelerinde her türlü zirai ve tarımsal ilaçtan uzak organik olarak yetişen zeytinlerimizi ve zeytinyağımızı yerinde inceleyerek tescil ile ilgili ilk adımları atmış olduk. Değerli üreticilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Asırlık zeytin ağaçları coğrafi işaret tescillenecek" dedi.