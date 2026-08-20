Ören Mahallesindeki Briç Kulübünde düzenlenen Simultane Turnuvasına 68 sporcu katıldı. Turnuvada Trabzonlu İbrahim Tiryaki ile de Gıyasettin Teker ikilisi, Kuzey Güney de birinci olurken, Kocaeli'nden Salim Değer ve İbrahim Kavlak ikilisi de Doğu Batı da birinci oldu. Türkiye'deki sayılı kulüpler arasında yer aldıklarını kaydeden Belediyespor Briç Kulübü Başkanı Bülent Turan, 'İlçemizde briç sporu çok seviliyor. Düzenlediğimiz turnuvalara çeşitli il ve ilçelerden sporcular katılmaktadır. Türkiye de en çok masa kuran kulüplerden birisi olduk. Kulübümüz de sürekli kurslarımız olmaktadır' dedi.

Kaynak: İHA