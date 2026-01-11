İstanbul’un bazı semtlerinde dışarıda iki lahmacun yemek isteyenler cebinden 1.110 liraya varan bir ödeme yapmak zorunda kalıyor. 2025’te Lahmacun Endeksi, resmi enflasyonun üzerinde yıllık yüzde 32,34 artış gösterdi. Yıl sonu verilerine göre Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL’ye yükseldi ve Research İstanbul’un hazırladığı endeks, son bir yılda ortalama lahmacuna 33 lira 24 kuruş zam yapıldığını ortaya koydu.

Aralık 2024’te 103 lira 9 kuruş olan ortalama lahmacun fiyatı, Aralık 2025’te 136 lira 33 kuruşa kadar çıktı. Bu durum, lahmacunu artık sokak lezzeti olmaktan çıkarıp adeta lüks tüketim kalemine dönüştürdü.

Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9, Adana’da ise yüzde 3,8 oranında artış görüldü

2025’in son gecesinden 2026’nın ilk gününe geçilirken Lahmacun Endeksi (LE) bir gecede yüzde 1,2 artış gösterdi. Aralık 2025’te endeksin aylık yükselişi yüzde 2,34 olarak kaydedildi ve bu, Temmuz 2025’ten bu yana görülen en sert artış oldu. Veriler, lahmacuna yıl boyunca neredeyse her ay düzenli zam yapıldığını ortaya koyuyor.

Aralık ayında fiyat artışının en hızlı yaşandığı iller yüzde 4,7 ile Ordu ve Van oldu. Erzurum’da yüzde 4, Bursa’da yüzde 3,9 ve Adana’da yüzde 3,8 artış görüldü. Büyükşehirlerde de tablo benzerdi: Ortalama fiyatlar İstanbul’da yüzde 3,2, Ankara’da yüzde 1,5 ve İzmir’de yüzde 2,6 arttı.

Lahmacunun başkenti olarak bilinen Adana, bu kez “en pahalı” il unvanını aldı. Aralık 2025’te kentte tek bir lahmacunun ortalama fiyatı 293,3 TL’ye çıktı. Kasım ayında 282,6 TL olan fiyat, sadece bir ayda yaklaşık 10 lira arttı.

İstanbul’da ise fiyatlar semtten semte uçurum oluşturdu. Aralık ayında Beşiktaş’ta ortalama 180,3 TL olan lahmacun, Sultanbeyli’de 75,6 TL seviyesinde kaldı; bazı semtlerde ise fiyat 555 TL’ye kadar dayandı. İstanbul’da lahmacunun bedelini sadece un, et ya da kira değil; bulunduğu semtin prestiji, paket servis platformlarının komisyonu ve hatta masanın gördüğü manzara bile belirliyor.

Ucuz bir alternatif olmaktan çıktı

Research İstanbul’un yayımladığı Lahmacun Endeksi, evde lahmacun yapmanın da artık ucuz bir alternatif olmaktan çıktığını gösterdi. Kasım 2025’te 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, Aralık ayında 45,4 TL’ye yükseldi. Böylece sadece bir ayda yaşanan artış yüzde 13,6 oldu.

Maliyet artışının başlıca sorumluları temel malzemeler. Dana kıyma fiyatı aylık bazda yüzde 12 artarken, sivri biberde yüzde 82, soğanda ise yüzde 59 gibi çarpıcı yükselişler kaydedildi. Bu üç ürün, toplam maliyetin yüzde 75’ini oluşturuyor.

Malzeme Fiyatları Bir Ayda Yüzde 50’yi Aştı

Endekste yer alan tüm malzeme fiyatları, farklı dijital market platformlarındaki etiketler esas alınarak hesaplandı. Aralık ayında ev yapımı lahmacunda kullanılan diğer ürünlerde de tablo değişmedi: Domatesin fiyatı yüzde 28,6, maydanozun fiyatı ise yüzde 55,3 arttı. Kısacası lahmacun artık evde yapılsa bile bütçeyi zorlayan bir lezzete dönüştü.