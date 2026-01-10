Torba yasaya eklenmesi beklenen düzenlemeyle birlikte “Kademeli Emeklilik” sistemi devreye girecek; kadınlar için 50, erkekler için 52 yaş sınırı ile prim gününe bağlı kademeli bir emeklilik modeli uygulanacak. Bu adım, kamuoyunda “İkinci EYT” olarak adlandırılan yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İlk EYT düzenlemesini birkaç gün ya da kısa sürelerle kaçıran çalışanlar için uzun süredir beklenen gelişme Ankara’dan geldi. 2026’nın ilk günlerinde Meclis kulislerinde öne çıkan reform paketi, sosyal güvenlik sisteminde yıllardır tartışma konusu olan “yaş farkı” sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve emeklilik için yaklaşık 17 yıl daha beklemek zorunda kalan vatandaşları kapsayan kademeli emeklilik modelinin temel hatları büyük ölçüde netlik kazandı.

Mevcut uygulamada, 8 Eylül 1999’dan sonra çalışma hayatına başlayan bir kişi, EYT kapsamındaki bir çalışanla kıyaslandığında yaklaşık 17 yıl daha geç emekli olabiliyor. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni düzenleme ise bu sert ayrımı azaltmayı hedefliyor. Planlanan modele göre, emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişecek ve 2 ile 5 yıl arasında daha erken emeklilik imkânı doğacak.

Söz konusu düzenleme yalnızca yaş şartını değil, prim gün sayısını da kapsıyor. Amaç, sistemde daha dengeli ve adil bir yapı oluşturmak. Teknik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan taslağın, önümüzdeki haftalarda TBMM gündemine gelmesi beklenen kapsamlı Torba Yasa içinde en dikkat çekici başlıklardan biri olacağı ifade ediliyor.

Kadınlar ve erkekler için yeni yaş sınırları

Kulis bilgilerine göre, 2000–2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar için bugün geçerli olan 58–60 yaş koşulu yeniden düzenlenecek. Taslakta öne çıkan başlıklar şöyle:

Kadın çalışanlar için emeklilik yaşının 50 seviyesine kadar düşürülmesi planlanıyor.

Erkek çalışanlar açısından ise 52 yaş sınırı üzerinde duruluyor.

Kademeli geçiş kapsamında prim gün sayısının 6.250 ile 7.000 gün aralığında belirlenmesi öngörülüyor.

Staj ve çıraklık tartışması yeniden gündemde

Reform paketinde en çok merak edilen konulardan biri de staj ve çıraklık dönemlerinin durumu. Mevcut taslak ağırlıklı olarak 2000–2008 arası sigorta başlangıcı olanları kapsasa da, staj sigortasının başlangıç tarihi olarak kabul edilmesine yönelik taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirildiği belirtiliyor. Torba Yasa görüşmeleri sırasında bu kesim için ara bir düzenleme yapılması ihtimalinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Düzenleme yasalaştığında, sigorta girişi şu tarihler arasında olanlar kademeli tablodan yararlanabilecek:

SSK’lılar: 8 Eylül 1999 sonrası girişi olan tüm çalışanlar.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Mensupları: Özellikle prim eşitlemesi bekleyen esnaflar da bu kademeli sistemin parçası olacak.