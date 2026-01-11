Memiş, Şubat 2026’dan itibaren finansal dengelerin yeniden şekilleneceğini belirterek, bugüne kadar kredi arayan müşteriler yerine, müşteri kazanmak için rekabete giren bankaların ön plana çıkacağını söyledi. Enflasyondaki gerileme ve Hazine’nin piyasadan çekilmesiyle krediye ulaşımın daha kolay hale geleceğini ifade eden Memiş, bu gelişmelerin özellikle konut ve otomobil almayı planlayanlar açısından yeni bir fırsat süreci oluşturacağını kaydetti.

YouTube kanalında konuşan piyasa uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde finans piyasalarında şubat ayı itibarıyla yeni bir sürecin başladığını söyledi. Memiş, bu tarihten sonra para ve kredi dengelerinde belirgin bir değişim yaşanacağını ifade etti.

'2026 YILI İKİ AYRI EVREDE DEĞERLENDİRİLMELİ'

Memiş, 2026 yılının tek bir bütün olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yılın ilk ve ikinci yarısının farklı dinamikler barındıracağını ifade etti. İlk altı ayda daha temkinli bir sürecin öne çıkacağını, yılın ikinci yarısında ise piyasalar açısından daha rahatlatıcı bir görünümün oluşacağını söyledi.

'ENFLASYON DÜŞTÜKÇE KREDİ İMKÂNLARI ARTACAK'

Enflasyondaki gerilemenin kredi piyasasını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren kredi kanallarının yeniden genişlemesini beklediğini söyledi.

"HAZİNE GERİ ÇEKİLİYOR, BANKALAR SAHAYA İNİYOR"

Memiş, Hazine’nin piyasadaki ağırlığını azaltmasının bankaları daha aktif hale getireceğini belirterek, bu süreçte bankalar ile vatandaşların doğrudan karşı karşıya kalacağını ifade etti.

'BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ ARAYACAK'

Yeni dönemde bankaların kredi kullandırma konusunda daha istekli olacağını dile getiren Memiş, bankaların müşterilere doğrudan ulaşarak teklif sunan bir yapıya geçeceğini söyledi.

Bugüne kadar kredi alabilmek için bankaların kapısını aşındıran vatandaşların yerine, uygun koşullarla müşteri kazanmaya çalışan bankaların olacağını belirten Memiş, dengelerin tersine döndüğünü vurguladı.