Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkarttığı yıkımın boyutu bir yıl sonra Hatay kent merkezinde aynı noktadan havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Eski görüntülerde binlerce evin olduğu yeni görüntülerde ise sadece merkezde onlarca evin kaldığı görüldü.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesi büyük yıkıma uğradı. Kentin tarihi yapıları Habib-i Neccar Cami, tarihi valilik ve belediye binası dahil olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı. O gün çekilen görüntüler de kent merkezi büyük bir enkaz yığınına dönüşmüş durumda. Aradan geçen 1 yılın ardından çekilen görüntüler ise yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serildi.