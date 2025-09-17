Hafta sonunda Şanlıurfaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 10 oyuncusunu dinlendiren Sultan Su İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, yedek oyuncularına şans verdi.

Kastamonuspor maçını düşünen deneyimli hoca, Küçükçekmece Sinopspor karşısına Emre Şeker, Muratcan Tutal, Mete Sevinç, Arda Aksoy, Abdullah Başdere, Mustafa Mete Tetik, Özcan Aydın, Kerem Duran, Yasin Ozan, Taha Cebeci ve Serdal Töre 11 ile çıktı.

Her iki takımın kontrolle başladığı maçın ilk yarısında golle buluşan takım ev sahibi ekip oldu. 36. dakikada gelişen atağı ağlarla buluşturan Önder Selimoğlu, İnegölspor karşısında Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda her iki takımın geliştirdiği atakta başka gol olmayınca maç 1-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında deneyimli oyuncuların sahaya dahil olmasıyla maçta üstünlüğü eline alan bordo beyazlılar, Küçükçekmece Sinopspor yarı alanında daha fazla görülmeye başladı.

Ataklarını sıklaştıran İnegölspor 70. dakika Kerem Duran'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Maçın son dakikaları ise adeta nefes kesti.90 dakikada eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara kaldı.

TUR GOLÜ 95. DAKİKADA GELDİ

Dakikalar 95'i gösterdiğinde sahneye çıkan Yasin Ozan Bordo Beyazlıları öne geçiren golü kaydetti. Maçın 115’nci dakikasında yine sahneye çıkan Yasin Ozan, farkı 2’ye çıkardı.1-3.

Bu dakikadan sonra karşılıklı gelişen ataklarda gol olmayınca Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen takım Sultan Su İnegölspor oldu.

Kaynak: Mehmet Sevinç