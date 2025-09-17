Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi’ni etap etap sıcak asfalt ile buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi yalnızca kırsal kesimlerde değil, imarlı alanlarda da ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesinde sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nüfus bakımından ilçenin en yoğun mahallerinden biri olan Dolunay Mahallesi’ni konfor ile buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Dolunay Mahallesi’nde daha öncesinde Seyitoğlu, Neva, Özgünkent, Kutlukent, Lila, Yalmanlar, Mevlüt Karabayrak, Karayolu Yanyol, Nezihkent Sokak ve Büyük Sanayi iç yolları da asfaltlanarak modern yapıya kavuşturulmuştu.

Son olarak Bayındır, Özgünkent ve Huzurkent Sokakların 2. kısmında da çalışma yürüten ekipler bu güzergahları da asfalt konforu ile buluşturdu.

SIRA LİLA, BAĞ VE GÜLER SOKAK’TA

İlerleyen günlerde yine altyapısı tamamlanan Lila Sokak’ın 2. kısmı, Bağ ve Güler Sokak’ta asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Öte yandan Dolunay Mahallesi’nde etap etap yürütülen bu çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem mahalle içi ulaşım kolaylaşacak hem de bölgenin yaşam kalitesi artmış olacak.