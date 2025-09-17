KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir Zabıtası, öğrencilerin sağlığını tehdit eden unsurları engellemek amacıyla okul kantinlerini denetliyor. Denetimler kapsamında öğrencilerin sağlığına zararlı veya yasaklı herhangi bir ürünün satılıp satılmadığı, gıdaların son kullanma tarihleri ve kantinlerdeki hijyen koşulları detaylı olarak kontrol ediliyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol ediliyor. Eğitime ve halk sağlığına büyük önem veren Büyükşehir, bu denetimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin gönül rahatlığıyla okul kantinlerinden alışveriş yapmasını hedefliyor. Kocaeli halkının sağlığını korumak için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Zabıtası, okul kantin denetimlerine periyodik olarak aynı titizlikle devam edecek.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığınca satışı yasaklı ürün kontrolleri de yapıldı. Cips, kola, çikolata, şeker gibi ürünler tezgâhtan kaldırılırken, işletmecilere bu ürünlerin tekrar tezgaha konulması halinde ceza yazılacağı tebliğ edildi.

Çalışanların hijyen belgelerinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, kantin personellerinin önlük, bone ve eldiven kullanıp kullanmadıklarını da denetledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken tüm işletmelerin ruhsatlarının olduğu belirtildi.