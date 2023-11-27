2884 askeri personel ve personel Kamu ve Askeri Komutanlıklara alımı gerçekleştirilmek için başvuru yapanların dikkat etmesi gerekiyor. Başvuru zamanı bitiyor. İlan veren 6 komutanlık ve kurum haberimizin devamında...

Askeri Birliklerde ve Kamuda görev yapmak için gecen haftalarda 6 kurum ilan yayınladı. Sözleşmeli, Askeri ve Sürekli işçi alımı için 2884 kontenjan açıldı. Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen fakat hala başvurusunu gerçekleştirmemiş kişilerine dikkatine. Başvuru zamanı bitiyor.

Başvurular ne Zaman bitecek? KPSS şartı nedir?

Açılan ilanlar ile ilgili başvurular geçen hafta başladı. Başvurularını hala yapmamış kişilerin 27 Kasım tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Sürekli işçi alımında KPSS şartı aranmaktadır. Açılan diğer ilanlarda ise 2022 senesinde KPSS’den lise P94, Ön Lisans P 93 ve Lisans P3 puanlarına göre 50 ila 60 puan almış olmak gerek. Personel alımı yapılacak olan ilanlar şu şekilde:

- Dışişleri Bakanlığı

- Dumlupınar üniversitesi

- Askeri personel

- Dokuz Eylül üniversitesi

- Fırat üniversitesi