TikTok hesabı kullanan Mehmet Ali Erbil, paylaşmış olduğu bir video yüzünden dillere düştü. Mehmet Ali Erbil’in TikTok kazancı ne kadar? Cevabı haberimizde...

Son zamanlarda Türkiye’de sevilen isimlerden olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, TikTok sayesinde sosyal medya gücünü keşfettiler. Günlük kazançları herkes tarafından merak konusu oldu.

Ece Ronay TV8 kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve Mehmet Ali Erbil’in TikTok hesabından bir günde 70 bin ve 100 bin arası kazancının olduğunu söyledi. Mehmet Ali Erbil iddialar için “ Dilan Polat kadar” cevabı verdi.

Serdar Ortaç “ihtiyaç sahiplerine gönderiyorum” dedi

TikTok kullanıcısı olan Serdar Ortaç “ bana gönderilen hediyeleri bende ihtiyacı sahiplerine atıyorum” dedi. Uygulamada çok yüklü miktarda paraların hediye olarak gönderildiğinden bahseden Ortaç “ bana geleni bende ihtiyacı olana dağıtıyorum” dedi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in TikTok hesaplarından kazandıkları hayranlarını şaşkınlık içinde bırakıyor. Sosyal medyadan gönderilen hediyeler ve bağışlar sayesinde ünlülerin kullanımı artıyor ve daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlıyor.