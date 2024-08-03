Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen aşure etkinliğine Kaymakam Tahir Ardal katıldı.

Gölpazarı Orta Mahallesinde Muhtar Mesut Azgar tarafından düzenlenen aşure etkinliğine Kaymakam Tahir Ardal katılarak vatandaşla bir araya geldi.

Yeni atanan ve Gölpazarı halkıyla buluşmalarını ihmal etmeyen Kaymakam Ardal, tek tek herkesin derdini dinledi. Mahalle olarak böyle bir etkinlikte bir arada olmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Ardal, “Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan aşure günümüz kutlu olsun” dedi.