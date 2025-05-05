Küresel piyasalarda ABD-Çin müzakere süreci izlenirken ve FED faiz kararı beklenirken, ons altın bugün %2,5 primle 3320 dolara ve gram altın da 4415 TL’ye yöneldi. Bu yükseliş, 24 Nisan sonrası en hızlı değer artışı olarak da dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde Asya para birimleri karşısında ABD dolarının değer kaybetmesi, altın fiyatlarında da dikkat çeken hareketliliğe sebep oluyor.

Cuma günü 3240 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, bugün öğleden sonra %2,5’e yaklaşan primle 3320 dolara yükseldi. Bu yükseliş aynı zamanda 24 Nisan sonrası “en hızlı günlük prim” olarak da kayırlara geçti.

Serbest piyasada gram altın fiyatı da %2,5 primle 4415 TL’ye yöneldi. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı ise 4195 TL’yi gördü.

Analistler, bu sabah Tayvan dolarındaki değer artışının %5 olduğunu, 31 Mart kapanışından bu yana Asya döviz piyasalarına bakıldığında Tayvan, Malezya ve Güney Kore para birimlerinde dolara karşı primlenmenin sırasıyla %11, %6 ve %5 olduğunu belirterek, bu fiyatlamaların, “ABD para biriminden kaçışın devam ettiğini” gösterdiğini belirtiyor.

Bu arada EUR/USD paritesi de bugün %0,50 primle 1,1360’a yöneldi ve dolar endeksi %0,50 düşüşle 99,50’ye geriledi.

Öte yandan ihracata ve ucuz işçiliğe dayalı Asya ülkeleri için para birimlerindeki bu değerlenmenin güvenli olmadığı ve bu sebeple piyasaya merkez bankalarından müdahale geldiği de görülüyor.

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, “ABD doları/Tayvan doları (USD-TWD) kuru bu sabah yüzde 5 civarında düştü. Son 30 yılın en belirgin değer kazanımı söz konusu. Cuma günü ise %3’e yakın düşmüştü. 2 günde yüzde 8’e yakın bir düşüşten bahsediyoruz. Hong Kong para otoritesi de para birimi değerlenmesin diye cuma günü piyasadan rekor düzeyde dolar aldı. 42 yıllık dolar sabitlemesini korumak için yapılan müdahalede 6 milyar dolar alındı” ifadeleri kullandı.

Asya’da görülen bir bu dalgalanmaların şartların değiştiğini gösterdiğini belirten Kimençe, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “Bugünün dünün devamı olmadığı görülüyor. MSCI gelişmekte olan ülke para birimi endeksi, on yıllardır güvenli para birimi olan ve dünyanın rezerv parası olarak kabul gören ABD doları karşısında tarihî yüksek seviyeye (4,27) erişmiş durumda. Elinde nakit fazlası olanlar eskisi kadar dolar tutmak ve almak istemiyor” şeklinde konuştu.

Altın fiyatları bu hafta; ABD-Çin müzakerelerinden somut adım gelip gelmeyeceğine odaklanırken, dikkatler bir yandan da FED faiz kararında olacak. FED Başkanı Powell tarafından ekonominin seyri ve gelecek dönem para politikasına dair sinyaller altın fiyatlamaları için kritik öneme sahip… Analistler ons altında 3350 – 3370 dolar bandını direnç olarak gösteriyor.