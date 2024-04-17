Edremit Belediyesi, tarımsal hizmetler dahilinde yerel tarımın teşvik edilmesi ve geleneksel ata tohumlarının korunması amacıyla ata tohumlarından elde edilen domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıttı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ata tohumlarından üretilen pembe domates, sivri kıl biber ve uzun patlıcan fideleri, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşturuldu.

Toplam 4 bin 500 adet fide, çiftçi, bahçıvan ve tarımı desteklemek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda uzun kuyruklar oluştu. Fidelerden alan vatandaşlar, Başkan Ertaş’a teşekkür ederek geleneksel ata tohumlarının korunması yönünde önemli bir adım olduğunu ifade ettiler.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Büyük uğraşlarla elde etmiş olduğumuz ata tohumlarımızı tarım müdürlüğümüzün çalışmalarıyla çoğaltarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi var ata tohumuna. Bunları alıp balkonlarında, saksılarında, evlerinde, bahçelerinde çoğaltarak ata tohumlarımızın üremesini, çoğalmasını sağlamak amacımız. Vatandaşımızı bilinçlendirip ata tohumlarına sahip çıkma projesi adı altında Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu örnek bir çalışma. Vatandaşın da ilgisi bu çalışmamızın ne derece doğru bir çalışma olduğunu da bizlere gösteriyor” dedi.