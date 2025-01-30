Bir millet tarihi ile varlığını sürdürür. Tarihini yok sayan ve onu yok etmeye çalışan bir millet yok olmaya mahkumdur.

1099 Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz Anadolu da, Selçuklu Devleti ve ardından 11 Beylik hüküm sürmüş ve bu beyliklerin en küçüğü olan Osman Oğulları beyliği büyük bir devlet olarak İmparatorluğa sahip olmuştur.

Gerek Selçuklulardan ve gerekse Osman Oğulları döneminde birçok han, hamam, kümbet su kemerleri, medreseler, köprüler, camiler, kütüphaneler ve loncalar (birçok ticaret yerleri) tarihi eserler olarak günümüze kadar gelmiştir.

Bilecik’in ilçesi olan Söğüt, Osmanlının ilk başkenti olarak kısa bir süre sonra fetih olunan Bursa Osmanlı’ya 27 yıl başkentlik yapmış, ardından Edirne’nin fethi ile Bursa Osmanlı’nın önemli sancağı olarak kalmıştır. Bu vesile ile Bursa ve çevresinde yukarıda belirttiğim tarihi eserler ile dolu. Bursa’da geçmiş dönemlerde çarpık yapılaşmaya kurban edilen tarihi eserlerin birçoğu beton yığınları arasında adeta kaybolmuştu. Tarihi zenginlikler ile dolu Bursa da son yıllarda başlatılan, bu eserleri koruma çalışmalarına cesur adımlar atan Belediye Başkanlarından Recep Altepe, Alinur Aktaş birçok tarihi yapının önlerindeki beton yığını yapıları yıkarak tarihi eserlerin birçoğunu gün yüzüne çıkarmışlardır. Bunların en önemlisi olan Ulu Caminin aşağısında ki Bakırcılar Çarşısıdır. Yine bu tarihi eserin hemen karşısında bulunan Tophane bölgesindeki Bursa Kalesinin önünü kapatan beş katlı iki binadan birisi yıktırılmış, diğeri ise yıkım için mahkeme kararı beklemektedir.

Bursa’nın en önemli tarihi bölgesi olan ve Bursa’nın merkezinde bulunan Tophane mevkiinde ki bu yapıların biran önce yıkılmasını bekliyoruz.

Tarih kokan ve turist çeken hareketli bir bölgede bu eserlerin önünü kapatan betonarme yapıların çirkin görüntülerinden temizlenerek, Bursa’da bulunan bütün tarihi eserlerin de koruma altına alınması için Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’in de katkılarını bekliyoruz.

Türkiye’nin tarihi eser zenginliğinin neredeyse başkenti sayılan Bursa’ya yapılacak en büyük hizmetlerden biridir. Gerek turizm açısından ve gerekse tarihimizi yok etmemek açısından detaylı çalışma ile tarihi zenginliklere sahip Bursa için bu hizmet gereklidir.