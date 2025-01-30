1) İnegöl Kent Müzesinde ilk olarak açılan sergi hangisiydi? Ne zaman oldu?

10 Ocak 2009 tarihinde, İnegöl Kent Müzesinin açılış günü izlenime açılan, İnegöl’ün yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçılar Adil Can ve Nursa Güven’e ait Çini ve Seramik sergisiydi.

2) İnegöl halkının ilgisi nasıl olmuştu?

İnegöl Kent Müzesinin açılış günü olması hasebiyle, İnegöl halkının Türkiye’de açılan ilk kent müzesi olan İnegöl Kent Müzesini görme merakı, ayrıca dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da açılışta yer alması dolayısıyla çok kalabalık bir kitlenin sergiyi gezme fırsatı oldu. İnegöl halkının sergiye olan ilgisi yüksek seviyede oldu. İnegöl halkının sergiye hem açılışta, hem de sonraki süreçte ilgi ve alakaları devam etti.

3) İnegöl halkının sergilere karşı ilgisi nasıl, eskiye nazaran sergileri takip edenler çoğalıyor mu?

İnegöllü hemşerilerimiz, İnegöl Kent Müzesinde açılan sergilere her zaman ilgilerini ve alakalarını göstermişlerdir. Farklı alanlarda izlenime açılan sergiler, merak uyandırmış bu durum 7’den 77’ye herkesin sergileri gezme ve takip etme oranını artırmıştır.

4) İnegöl Kent Müzesinin açılışından beri, kaç sergi izlenime açıldı?

2009’dan bugüne kadar 170’nin üzerinde sergiyi izlenime açtık. Bu oran gerçekten çok iyi bir sayısal veri. Bundan sonra ilçe halkımızı kaliteli ve nitelikli sergilerle tanıştırmaya devam edeceğiz.

5) Sergilere gençler mi, yaşlılar mı daha çok ilgi gösteriyor ?

Buna net bir cevap vermek zor. Çünkü farklı alanlarda, ilgi ve merakı uyandıran değişik sanatsal ürünlerin olduğu, sergiler açıldı. Kimi zaman çocuklar ve gençlerin rağbet gösterdiği sergiler olurken, kimi zaman değerli büyüklerimizin ilgi gösterdiği sergiler oldu. Ya da tüm yaş gruplarına hitap eden sergiler izlenime açıldı. Mesela okul sergilerimizi, çocuklar, baba –anneler, dede-nineler diyeceğimiz yaştakiler gezdi.

6) Sergileri gezmeye bayanlar mı, erkekler mi daha meraklı?

Sergilere bayanlar da, erkekler de meraklı. İzlenime açılan sergileri ziyaret edenleri görünce, mutlu oluyoruz. Her yaş kategorisinden kişi mevcut. Belki ilk defa hayatında bir sergiyi gören oluyor. Buda bizleri mutlu ediyor. İnegöl’ün kırsal mahallelerinden birçok kişi hem müzelerimizi, hem de açılan sergileri geziyor. Bu olayın, Türkiye’de ender rastlanılan bir durum olduğu kanaatindeyim.

7) Bugüne kadar gerçekleştirilen sergiler hangi alanlarda oldu?

İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda açılan sergilerimiz, farklı alanlarda oldu. Çini ve Seramik Sergileri, Ebru, Tezhip ve Hat Sergileri, Fotoğraf Sergileri, Futbol Takımları Sergileri, Okul Sergileri, Kukla Sergileri, Rolyef Sergileri, Resim Sergileri, Ahşap Yakma Sergileri, İnesmek Sergileri, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Sergileri, İnegöl Belediyesi 150.Yıl Sergisi, Göç ve Göçmenler Sergisi, Deprem Sergisi, Öğretmenler Sergisi, Abdülhamit Han Sergisi, Çanakkale, 30 Ağustos ve 6 Eylül Kurtuluş Sergileri, Cumhuriyet Sergisi, Gaziler Sergisi, Mavi Vatan Sergisi, Düğün Kültürü Sergisi ve Atatürk Sergisi.

8) En çok beğenilen sergi hangisi oldu?

Zor bir soru. Her bir serginin güzel bir yanı oldu bizler için. Futbol takımları(İdmanyurdu, Doğanspor, Demirspor, Yıldızspor, İnegölspor, İnegöl Amatör Kulüpler, Mahalle Takımları ve Kurtuluşspor) çok beğenildi. Bunun yanında okul sergilerimizin(İnegöl Ortaokulu, Sinanbey,Gazipaşa, Dündar(Cumhuriyet), Şükrünailipaşa) beğenilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle Şükrünailipaşa okulu sergisinde, mezunların sergiye sahiplenmesi, binlerce fotoğraf ve belgeyi bizlerle paylaşmaları, sergi açılışındaki ilgi, alaka ve coşkuları görülmeye değerdi. Bunun yanında Çanakkale Sergisi, olağanüstü oldu. Çanakkale’de 11 şehitliği ziyaret edip, İnegöllü şehitlerimizi tek tek fotoğrafladık. Şehit yakınlarını sergi açılışında ağırlamanın gururunu yaşadık. Onlara, Çanakkale’den getirdiğimiz toprağı ve şehitlerimizin isminin yazılı olduğu künyeleri takdim ettik. Kurtuluşunun 100. Yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Sergisi, Milli Mücadele dönemini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Atatürk Sergimiz de, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini, askeri kişiliğinin yanında bizler için neler yaptığını dile getirdiğimiz sergimiz görülmeye değerdi.

9) Dışarıdan sergileri gezmeye gelenler oluyor mu?

Tabi, çoğunlukla İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımız sergilerimizi geziyor. Bunun yanında, müzelerimizi ziyaret etmek için farklı şehirlerden gelen misafirlerimiz de sergi salonunda açılan sergileri gezme fırsatı buluyor.

10) Sergiler, sergileri gezen meraklılarına neler kazandırır?

Öncelikle bir ilçede böylesi değerli müzelerimiz(İnegöl Kent Müzesi, İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi) olduğu için çok şanslıyız. Müzelerimizi ziyarete gelen misafirlerimiz, dönem dönem açılan sergilerimizi yakınen takip ediyorlar. Artık sergilerin mekanı bir müze gerçeği var. Bu minvalde, sergileri gezmek, sergilenen farklı türdeki eserleri incelemek, yeni bilgiler edinmek ve estetik duygularımızı beslemek için harika fırsatlar sunar. Sergiler, bize farklı bakış açıları kazandırır, hayal gücümüzü genişletir ve yaratıcılığımızı artırır. İnsan olduğumuzun bilincine varırız. Mekanik ve durağan olan yapının dışına çıkarak, özgür bir dünyanın kapılarını aralarız.

11) İnegöl halkı sergi gezme bilincine sahip mi?

2009’dan beri açılan sergilerimizde şunu gördük ki, gitgide şehrimizde bir sergi izleme, sergi takip etme, sergileri kaçırmama olgusu yerleşmeye başladı. Bu durum, bizleri tabi ki mutlu ediyor.

12) Öğrencilik yıllarınızda sergileri gezmeyi sever miydiniz?

Çocukluğum ve gençliğimde, İnegöl’de böyle imkanı bulamadım. Üniversite eğitim için Erzurum’a gittiğimde, üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi içerisindeki sergi alanlarında çok farklı sergileri görme şansına sahip oldum.

13) İnegöl Kent Müzesinde herkes sergi açabiliyor mu?

Nitelikli ve belirli bir seviyede olan sergiler, İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda izlenime açılıyor.

14) Sergi açabilmek için nelerin olması gerekiyor?

Öncelikle sanatsal özelliğine bakıyoruz. Ayrıca şehrimizi yansıtan eserler olursa, şehrimize farklı açılardan bakmamıza vesile olacak türde bir sergi olursa, bu durum bizleri daha da mutlu ediyor. Önemli olan açılacak serginin, şehirde yaşan hemşerilerimize neler katacağı, açılacak serginin ilçe halkının dimağlarında ne gibi izler bırakacağı.

15) Sergi açmak isteyen kişilerden ücret alınıyor mu?

Ücret alınmıyor.

16) Yabancılar mı, yoksa Türk halkı mı daha meraklı sergi gezmeye?

Müzelerimizin ziyaretçi portföyü daha çok yurt içinden gelen misafirlerimiz olduğu için, sergilerimizi de Türk vatandaşlarımız geziyor. Yıl içerisinde bazı dönemlerde farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz de sergileri gezebiliyor.

17) Sergileri, fiziksel olarak gezemeyen sanatseverlerin, sergileri farklı bir yoldan görme şansları var mı?

Sanatseverler, İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda izlenime açılan sergilerimizin görsellerini, digital platformdan https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden görebilirler.