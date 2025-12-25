Ataşehir'de yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler hız kesmeden devam ediyor. Sosyal destek politikaları, eğitim yatırımları ve kamusal hizmetlerle ilçenin dönüşüm sürecini hızlandıran Ataşehir Belediyesi, yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görev başına geldiğinden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede 100'den fazla proje ve hizmeti hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, 4 yeni açılış daha gerçekleştirdi. Eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve yerel yönetim alanlarında hayata geçirilen yeni merkezler, düzenlenen törenle hizmete alındı.

'Ataşehirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözüm ürettik'

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçenin gelişimine katkı sunacak yeni hizmet merkezleri ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, 'Bugün eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan yerel yönetime uzanan dört önemli hizmeti aynı anda Ataşehirimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Ata Akademi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, 6'ncısını açtığımız Ata Kafe ve İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası. Her biri, Ataşehir'de yaşamı kolaylaştırmak, umutları büyütmek ve komşuluk duygusunu güçlendirmek için hayata geçirilmiş, somut ve kalıcı adımlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede, Ataşehir'de 100'den fazla proje ve hizmeti hayata geçirdik. Bu rakamlar bizim için bir istatistikten ibaret değil her biri komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaçlara yönelik çözüm üreten projeler oldu' dedi.

'Modern bir eğitim platformunu Ataşehir'e kazandırdık'

Açılışı yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Adıgüzel, şunları aktardı:

'Bugün açılışını yaptığımız Ata Akademi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sunmak için tasarlandı. Eğitimin bir ayrıcalık değil, herkes için erişilebilir bir hak olduğu anlayışıyla, yüz yüze ve dijital imkânları bir araya getiren modern bir eğitim platformunu Ataşehir'e kazandırdık. Gençlerimizin hayallerine ulaşırken yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bölgesel İstihdam Ofisi, komşularımızın kariyer yolculuğuna rehberlik edecek çok önemli bir merkez olarak burada hizmet verecek. İş arayan yurttaşlarımızı, özel sektörle buluşturan ücretsiz, nitelikli ve güvenilir bir istihdam desteği sunmuş olacak.'

'Komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası'

Başkan Adıgüzel konuşmasında son olarak, 'Bugün 6'ncısını açtığımız Ata Kafe ise, gençlerimiz ve komşularımız için nefes alınabilecek bir sosyal alan olacak. Uygun fiyatlı, temiz ve güvenli bir ortamda gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği kamusal bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası ise, yerel demokrasinin en temel halkasını güçlendirme anlayışımızın bir parçası olarak bugün burada hayata geçmiş bulunuyor. Muhtarlarımızın daha sağlıklı, daha nitelikli şartlarda hizmet verebilmesi komşularımızın taleplerine daha hızlı yanıt alabilmesi bizim için son derece önemli. Yeni muhtarlığımızın komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.