Sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak toplumun tüm kesimlerine hizmet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin de yanında olmaya devam ediyor. 24 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında başvuruları alan Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirmelerin sonunda ihtiyaç sahibi 15 bin 360 emeklinin hesabına 2 bin 500 TL destek ödemesini yatırdı.

Başvuru sonuçları, başvuru sahibi tarafından belirlenen telefon numarasına kısa mesaj yoluyla bildirildi. Başvurusu olumlu sonuçlanan emekliler, kart numaraları, şifreleri ve sisteme dahil iş yeri listesine, kendilerine ulaşan kısa mesaj aracılığıyla erişebiliyor. Yatırılan destek ödemeleri 11 Ocak Pazar gününe kadar kullanılabilecek.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla Bursalılara destek olmaya devam ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

