Ataşehir’de aşırı hız yapan otomobil, dönüş yapmakta olan ticari taksiye çarptı. Taksinin metrelerce sürüklendiği, diğer otomobilin ise yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken, karşı yönden sola dönüş yapan 34 THP 05 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yaklaşık 50 metre sürüklenip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Ticari taksiye çarpan otomobil ise motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yanmaya başladı. Kazada ticari taksi şoförü ve otomobildeki iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaş Doğaner Delidağ, "Taksici soldan dönerken, diğer araç hızla gelip taksiciye vurdu. Yolcu yoktu. Diğer araç da yanmaya başladı. Biz çıkardık araçtan. Ambulansı aradım. Üç yaralı var" dedi.