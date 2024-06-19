Kağıthane’de 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin alt katlara sirayet ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi İşçi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatı katında çıkan ve alt katlara sirayet eden alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.