Ataşehir’de asker eğlencesinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay, Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi’nde dün akşam yaşandı. İddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin müdahalesinin ardından taraflar arasındaki kavga son buldu. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.