Cumhuriyet’in 101. yılı Ataşehir’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Geleneksel fener alayı yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşirken, DJ performansı da kutlamalara renk kattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ataşehir’de birçok etkinlikle kutlandı. 27 Ekim’de Tarihçi - Yazar Sinan Meydan’ın “Lozan’dan Cumhuriyet’e Çağdaş Türkiye’nin Doğuşu” başlıklı söyleşisi ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın Cumhuriyet Konseriyle başlayan kutlamalar, 28 Ekim’de resmi çelenk sunumu töreniyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan resmi törende; Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanlığı adına İkmal Albay Aziz Arslan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Çelenk sunma töreninin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu. Siyasi partiler ve STK’lar da resmi törenin ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

“Atatürk’ün mirasını daima ileriye taşıyacağız”

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen çelenk koyma töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün burada hep birlikte, Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını yaşatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası daha ileri taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kutlamaların resmi bölümü, 29 Ekim Salı sabahı Ataşehir Kaymakamlığı tarafından Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde tebriklerin kabulüyle devam etti. Ardından Ataşehir Bulvarı’nda saat 10.30’da başlayan öğrencilerin geçit töreni gerçekleşti

Cumhuriyet konvoyları düzenlendi

Bir diğer etkinlikte, Türkiye Motosiklet Platformu saat 09.30’da Ataşehir Belediye Binası önünde toplanarak, Edirnekapı Şehitliği’ne doğru büyük bir Cumhuriyet Konvoyu başlattı. Ayrıca, modifiyeli araçlar ve motorlar da saat 15.00’te toplanarak bir diğer Cumhuriyet Konvoyu’nu gerçekleştirdiler. Ataşehir Belediyesi önünde buluşan modifiyeli araçlar ve motorlar, Ataşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet TIR’ının ardından tüm Ataşehir’i dolaşarak ilçedeki coşkuyu artırdılar.

Cumhuriyet coşkusu Ataşehir’de yankılandı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 29 Ekim’de Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı fener alayı yürüyüşü, DJ performansı ve çocuk şöleniyle sürdü. Ataşehirliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da şarkılar ve marşlar eşliğinde geleneksel fener alayı yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet TIR’ının ardından yaklaşık bir kilometre yürüyen Ataşehirliler, Başkan Onursal Adıgüzel’in önderliğinde etkinliğe katıldılar. Turgut Özal Bulvarı ve Meriç Caddesi kesişiminde başlayan fener alayı yürüyüşü, Ataşehir Bulvarı Park 8’de kadar devam etti.

“Cumhuriyet; birliktir, akıldır, zekâdır ve gelecektir”

Başkan Onursal Adıgüzel, yaptığı konuşmada, "Bugün burada, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce milli mücadelede ve Cumhuriyet’e giden yolda günlük tartışmalara, ayrışmalara hiç girmeden aklı ve zekayı rehber edinmiş; herkesi tek bir amaç üzerinde birleştirmenin yollarını aramıştır. Bu birlik sayesinde önce vatan kurtulmuş, sonra Cumhuriyet doğmuştur. Bizler de bugün, geleceği konuşacaksak, Cumhuriyetimizin bize miras bıraktığı bu temel şifreleri iyi çözmeliyiz. Evet, 101 yıldır biriz çünkü Cumhuriyet var. Cumhuriyet; birliktir, akıldır, zekâdır ve gelecektir" dedi.

Ataşehir’de önemli projeleri bilim ve akılla hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Adıgüzel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz de bir belediye olarak ’Neyi ne kadar değiştirebiliriz ki?’ dememeliyiz. İşte bu yüzden ’Akıllı Belediyecilik’ mottomuzu, Cumhuriyet Bayramı’nda dile getirmeyi anlamlı buluyorum. Çünkü Cumhuriyet; akıl ister, vizyon ister, çağdaşlık ister. Bugün eğer Ataşehir’de belediyemizin her işine aklı ve bilimi dâhil ediyorsak, bu Cumhuriyet’in bize ışık tuttuğu yolda attığımız çok kıymetli bir adımdır.”

“Ataşehir’de kimsesizlerin kimsesi olacağız”

Başkan Adıgüzel, "Öncelikle ilçemizde yürüttüğümüz sosyal yardımlar ve dayanışma projeleriyle Ataşehir’imizi daha güçlü ve daha mutlu bir kent haline getiriyoruz. Kadınların toplumda eşit haklara sahip olması, çocuklarımızın özgürce eğitim alabilmesi, can dostlarımızın yaşam haklarının korunması, her bireyin eşit yurttaş olarak yaşaması için hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ataşehir’de, her şehirde, tüm vatan sathında, bizler “kimsesizlerin kimsesi” olacaksak, bunu ancak Cumhuriyet’in aydınlık yolunda ilerleyerek başaracağız. Çünkü insan, bugün bile gelecekle ve geleceğe duyduğu inançla var olur. Yaşasın Cumhuriyet, var olsun yarınlarımız" dedi.