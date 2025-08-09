Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Halime Hatun ve Bilecik Yurt Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yurtlarda staj kapsamında konaklayan öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Demir, öğrencilerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yurt koşulları, sosyal faaliyetler ve staj süreçlerine ilişkin paylaşımlarını dikkatle not alan Demir, gençlerin her alanda desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. Ziyaret sırasında yurt yetkililerinden de bilgi alan İl Müdürü, öğrencilere sağlanan imkanların geliştirilmesi adına değerlendirmelerde bulundu.