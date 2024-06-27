Ataşehir’in ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için Ataşehir Belediyesi ve İETT halka açık ortak toplantı düzenledi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları aktarırken yetkililer ise çözüm için atılacak adımları paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen “İETT - İlçe Belediyeleri Buluşmaları” adlı proje kapsamında, İstanbul’daki tüm ilçelerde toplantılar düzenlenerek ulaşım sorunlarına çözüm bulunuyor.

Bu buluşmalar kapsamında, Ataşehir’in toplu ulaşım sorunlarının görüşülmesi için 26 Haziran Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde toplantı düzenlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcıları Şükrü Yılmaz ve Onur Temürlenk, İETT Koordinatörü Sinan Öztürk, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, Ataşehirli mahalle muhtarları ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda; sorunlar, talepler ve çözüm önerileri görüşüldü.

“Ataşehir ulaşım geleneği olmayan bir ilçe”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Ataşehir’in ulaşım sorunlarını konuşmak üzere yaptığımız bu toplantıya katılan İETT Genel Müdürümüz İrfan Demet’e, ekibine ve sizlere, burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ataşehirimiz 2009 yılında kurulurken 4 ilçeden oluşmuş ve mahalleleri arasında geçmişten bu güne bir ulaşım geleneği olmayan bir ilçemizdir. Hem çeşitli coğrafi sorunlar var hem de geçmişten gelen bir merkezleşme olmadığı için kamu kuruluşları da tam anlamıyla bir merkeze toplanamamış. Bundan kaynaklı olarak da; mahallelerimiz, kurumlar ve tesisler arasında bir ulaşım sorunu yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Ataşehir’in sorunlarının çözülmesine katkılarından dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan Onursal Adıgüzel, “Ataşehir’in bir metro ağına sahip olmasında Sayın Başkan İmamoğlu’nun çok ciddi emekleri var. Yeni metro hatlarımız toplu taşımanın da daha kolaylaşacağı bir dönemin geldiğinin göstergesi. Amacımız; Ataşehir’de toplu ulaşımın daha verimli olmasını sağlamak, vatandaşlarımızın toplu ulaşımdan daha rahat yararlanması noktasında çözüm önerileri üretmek ve toplu taşımayla birlikte trafiğin de rahatlamasına katkı sunmaktır” açıklamasında bulundu.

“İETT yaptığı kilometre ile dünyanın etrafını her gün 32 kez dönüyor”

Ulaşımdaki aksaklıklar ile eksiklikleri tespit ederek ve gelen talepleri değerlendirerek ulaşım sorununu en aza indirmek istediklerini belirten İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “İETT Genel Müdürlüğü, 153 yıldır İstanbul’da toplu taşımanın ana omurgasını oluşturuyor. Toplu ulaşımın tek başına %53’ünü İETT Genel Müdürlüğü yapıyor. Bunu yaparken 832 farklı hatta, 6500 araçla, metrobüslerimiz de dahil, 6500 otobüsle, günde 62 bin sefer yaparak her gün 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiriyor. Günde 1 milyon 250 bin km yol kat ediliyor yani dünyanın etrafını her gün 32 kez tur atacak kadar büyük bir mesafedir. İETT 7/24 çalışan bir kurumdur, özel halk otobüsleriyle birlikte yaklaşık 20 bine yakın personeli olan bir birimdir. Türkiye’nin toplu ulaşımına yön veriyor” dedi.

“Finans merkezi trafiği ve toplu ulaşım talebini artıracak”

İETT’nin faaliyetleri ve seferleri hakkında bilgi veren Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon ise, Ataşehir’den kalkan ve içinden geçen toplam 102 otobüs hattı olduğunu, 900’ün üzerinde araç görevlendirildiğini ve günlük 6200-6300 seviyelerinde sefer planlaması yapıldığını belirtti. Ataşehir’deki günlük yolculuk sayısının 578 bin olduğunu ifade eden Yusuf Limon ilçede 453 durak bulunduğunu aktardı. Finans Merkezi’nin Ataşehir’deki ana akslarda ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturacağını ve toplu ulaşım talebini artıracağını belirten Yusuf Liman, yaşanacak sorunlara karşı gerekli planlamaları hazırladıklarını ifade etti.

Yaşadıkları sorunları yetkililere doğrudan ilettiler

Konuşmaların ardından yapılan soru- cevap bölümünde, mahalle muhtarları ve vatandaşlar mahallelerinde yaşadıkları sorunları yetkilere doğrudan ileterek taleplerini dile getirdiler. Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşlar ağırlıklı olarak; kaldırılan otobüs hatlarının yeniden getirilmesi, ulaşım yoğunluğu yaşanan saatlere ek seferler konması, güzergâhı değişen otobüs hatlarının eski güzergâhlarına döndürülmesi ve Ataşehir’deki gece seferlerinin artırılması konularında taleplerini ilettiler.