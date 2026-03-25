Maçın ardından İnegöllü gazetecilere açıklama yapan teknik adam Koray Palaz, hakem hatasının doğrudan maça teyir ettiğini söyleyerek, “Maçtan önce maçın hakemi açıklanınca 28 yaşında ve tecrübesiz bir hakem olduğunu öğrenmiştik. Hakemle ilgili çok fazla yorum yapmayı sevmiyorum, ben kendi oyuncularımdan ve rakibe nasıl önlem alabilirim bundan sorumluyum ancak maçı etkileyen kararlar vardı. Penaltı pozisyonunda tek yorumum var; “bazı santraforlar penaltı almayı biliyor” diyelim. Maçın sonuna doğru bir gol daha attık ama hakem el dedi ve iptal etti. Pozisyonların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“RAKİBİ İYİ DEŞİFRE EDİP EKSİK NOKTALARINI YAKALADIK”

Maç öncesi yapılan analizler ve sahadaki hamlelerin doğru olduğunu ileten Palaz, “Maç öncesi rakibin özellikle ön tarafta etkili oyunculardan oluştuğunu ve geçiş oyununu iyi oynadığını bildiğimiz bir takımdı. Her ne kadar ön tarafa etkiliyse arka tarafta bir takım sıkıntılarının olduğunu analiz ve deşifre edip bunun üzerine bir planlama yapmıştık. Açıkçası deşifresini doğru yaptığımız alanlar çok oldu. Maç genelinde pozisyonlarımız var. Bir bahaneye sığınacak değilim sonuçta dört tane eksikle geldik bu deplasmana. Dört eksiğin olmadığını düşündüğümüzde farklı sonuçlar almak da mümkündü.” dedi.

“GÖSTERİLEN PERFORMANSTAN MEMNUNUM”

Saha içerisindeki etkili oyundan bahseden Koray Palaz, “Oynayan oyuncularımıza haksızlık yapmayalım, sonuçta bu sezon ilk kez top oynayan ve az forma şansı bulan oyuncumuz da var. Elimizdeki kadro itibariyle hareket etmeye çalıştık. Gösterilen performanstan memnunum, oyunda oturması gereken alanlar var. Özellikle geçiş oyununda biraz yakalanıyoruz, onları düzeltmemiz gerekiyor. Futbol da en önemli şey topun kaleye girmesi, önümüze gelen fırsatları da iyi değerlendirdiğimizde skorları alacağımıza inancım tam.” dedi.

“MAÇIN KONROLÜ BİZİM ELİMİZDEYDİ”

Karşılaşma genelinde üstünlüğü koruduklarını ileten Koray Palaz, “Maçtan önce play of hattında bizden önde bir rakiple oynadık. Maç eksiğimiz vardı, tempolu bir takıma karşı güzel mücadele ettik. Baktığımızda buradan alınan bir puandan memnunuz ama kaçırılan iki puandan üzgünüz. Çünkü totalde maçın etkili oyununun yüzde elli biri bizden yana olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“PLAY OFF OYNAYACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Eksikliklere rağmen etkili oyun ve hırslı mücadele ile play of potasında kalmaya başaracağına inancının tam olduğunu ileten teknik adam Koray Palaz son olarak, Deplasmanda dört eksikle alınan bir puan daha da kayda değer hale geliyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, sonuçta kendi sahamızda dört gün sonra müsabakamız var oraya en iyi şekilde hazırlanıp alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Etkili silahlarımız var ve bu oyuncularımızı doğru kullanmayı becerebilmemiz lazım. Finali yaptığımız takdirde inanıyorum ki bu takım play of yapacak. Ondan sonrası da nasip kısmet. İlk geldiğim gün ne söylediysem bugün de arkasındayım.” dedi.