Ömerli Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarım saatinde iki takım, orta alanda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı.

38. dakikada sağ kanattan Emre Kara'nın ortasında İnkılapspor defansının hatasıyla topla buluşan Umut Doğdu topu ağlara gönderdi. 0-1

41. dakikada ise İnkılapspor atağında bu kez hatayı Kafkasspor defansı yaptı. Topla buluşan Selçuk topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

45. dakikada ise sahneye Muhammet Tayyip Taşcı çıktı. Ceza sahasına yapılan ortada kaleci Hüseyin'in öne açıldığı gören oyuncu topu boş ağlara bıraktı. Bu golle İnkılapspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 2. yarısında ise üstün olan taraf konuk ekip Kafkasspor'du.

Rakibini baskı altına alan ekip gelişen atakları gole çeviremedi.

Maçta son sözü ise 90+5. dakikada Umut Can Gökdemir söyledi. Sağ kanattan gelişen ayakta kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topu ağlara gönderdi. 3-1

Bu sonuçla İnegöl Kafkasspor 16 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.