Karacabey Belediyesi, ilçe halkının en sık kullandığı sosyal alanlardan biri olan Atatürk Kültür Parkı’nda kapsamlı bir aydınlatma çalışması başlattı. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yürüyüş yollarının tamamı modern ve verimli aydınlatma sistemleriyle donatılacak.

Çalışmalara altyapı hazırlıklarıyla başlayan Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak en fazla şikayet gelen bölgeden işe koyuldu. Vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak öncelik sıralaması yapan ekipler, bu sayede hizmetin en çok ihtiyaç duyulan noktalara ulaşmasını hedefliyor.

Aydınlatma direklerini kendi imkanlarıyla üreten Karacabey Belediyesi, bu sayede hem maliyeti düşürüyor hem de üretim sürecini kontrol altında tutarak verimliliği artırıyor. "Minimum maliyetle maksimum iş" prensibini esas alan Belediye, yerli üretimle kaynakları daha etkin kullanmayı amaçlıyor. Kablolama ve montaj çalışmalarının da kısa süre içinde başlayacağı belirtilirken, tüm park genelinde estetik ve çevreyle uyumlu bir aydınlatma sisteminin kurulacağı vurgulandı.

Karabatı: "Atatürk Kültür Parkı’nda huzur ve güvenliği ön planda tutuyoruz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Atatürk Kültür Parkı’nda başlatılan aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi ve devam eden süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karabatı, parkın sadece gündüz değil, akşam saatlerinde de aktif kullanılabilmesi adına bu çalışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Karacabeyli hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak ve mevcut sosyal yaşam alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Başkan Karabatı, özellikle vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını ifade etti.

Karabatı, Atatürk Kültür Parkı’nın ilçe için sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Atatürk Kültür Parkı, özellikle Kent Kafe’nin de hizmete acımasıyla adeta ilçemizin göz bebeği konumuna geldi. Vatandaşlarımızın günün her saatinde buradan faydalanmasını istiyoruz. Özellikle akşam saatlerinde yürüyüş yapan, spor yapan ya da sadece temiz hava almak için gelen hemşehrilerimizden ciddi oranda aydınlatma talepleri alıyorduk. Bu geri bildirimleri önceliğimize alarak park genelinde kapsamlı bir aydınlatma projesine başladık." diye konuştu.

Öte yandan, aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Kültür Parkı’nın günün her saatinde daha güvenli, daha canlı ve daha kullanışlı bir alan haline gelmesi hedefleniyor.