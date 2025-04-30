Bandırma’da motosiklet trafiği her geçen gün artarken, özellikle Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve Şehit Süleyman Bey Caddesi gibi trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanımının yoğunlaşması, yayaların günlük yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının artması ve şehir merkezindeki otopark sorunu nedeniyle motosikletli ulaşım tercih edilirken, yayaların güvenliği tehdit altına giriyor.

Ceza miktarı 2 bin 167 TL

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Yunus timleri, bu alanlarda motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullananlara artık 2 bin 167 TL idari para cezası kesiliyor.

Emniyet uyardı

Özellikle Sevgi Yolu’nda yoğun olarak görülen moto-kuryeler ve şahsi motosiklet kullanıcılarına yönelik Emniyet güçleri tarafından sık sık uyarılar yapılırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu uygulamaların günlük ve düzenli aralıklarla devam edeceğini, şehir düzeni ile yayaların güvenliğini tehdit eden motosiklet kullanımına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.