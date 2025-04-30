BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleşen törende; mezun öğrenciler ve aileleri büyük bir gurur yaşarken, akademisyenler de öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ve müzik konseri ile devam eden törene, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay, dekanlar, enstitü müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilek Türker, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bayram Şahin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı yaparak, lisansüstü program mezunlarını tebrik ettiler.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da programda yaptığı konuşma ile mezunları başarılarından dolayı tebrik ederken, bundan sora gerçekleştirecekleri çalışmalarda da başarılar diledi.

Program, mezunlara belgelerinin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.