Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir raporda, 8 Temmuz 2023 tarihinde yapılan sanal devriye sırasında, sosyal medya platformunda bir hesaptan paylaşılan bir içerik dikkat çekti. Bu paylaşımda, Üsküdar'da bulunan lise öğrencisi A.E.S.'nin Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüler ve yazılar bulunuyordu.

İddianamede belirtilene göre, bu ihbarı değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E.S.'yi 20 Eylül tarihinde gözaltına aldı ve mahkemeye sevk etti. Mahkeme tarafından tutuklanan A.E.S.'nin, 11. sınıf öğrencisi olduğu ve söz konusu video içeriğinin yaklaşık 2 yıl önce, kendisi 9. sınıf öğrencisiyken çekildiği, ayrıca videodaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediği ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ancak, A.E.S.'nin 17 yaşında olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince ceza talebi 3'te 1 oranında indirildi ve 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. için 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası önerildi. Ayrıca, savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan takipsizlik kararı verdi.