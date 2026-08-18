Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Şirketin yapay zeka destekli veriler ve saha kontrolleriyle yürüttüğü denetimlerle, kayıt dışı tüketimin önlenmesinin yanı sıra elektrik kaynaklı can ve mal güvenliği risklerinin de ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Şanlıurfa’da gerçekleştirilen son denetimde ekipleri şaşırtan bir olay yaşandı.

"Pazar günü tatil değil mi, neden çalışıyorsunuz?"

Dicle Elektrik kaçak kontrol ekipleri, Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Banarlı Mahallesi’nde H.A. isimli aboneye ait sayacı kontrol etmek istedi. Sayaçtan şüphelenen ekipler, buradan çıkan kabloyu ampermetre ile ölçmeye hazırlanırken, evde bulunan kadın yakınında bulunan tornavidayı alarak sayaca müdahale etti. Kadın, kabloya takılan ampermetre cihazını da alıp ekip görevlilerine aldırmadan, kaçak elektrik bağlantısını saniyeler içinde iptal etti. Bu sırada evde bulunan diğer kadınların ise "Bugün Pazar, tatil değil mi? Niye çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorularla ekipleri oyalamaya çalıştığı görüldü.

Kameraya yansıyan tehlikeli müdahale sonrası işlem yapıldı

Hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan elektrik sayacına müdahale eden kadının teknik bilgi gerektiren işlemi kısa sürede gerçekleştirmesi, sahadaki ekiplerini de şaşırttı. Dicle Elektrik görevlileri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kontrolün ardından abone hakkında tutanak düzenlenerek, yürürlükteki mevzuat kapsamında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayba yol açmadığını, aynı zamanda can güvenliği açısından da ciddi riskler barındırdığını vurgulayarak denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Şanlıurfa’da yaşanan olay, önceki yıl Viranşehir ilçesinde kayda geçen benzer bir vakayı da akıllara getirdi. O dönemde kaçak kontrol ekiplerinin mahalleye geldiğini gören bir kadın, eline aldığı tornavida ile yüksek gerilim riski taşıyan elektrik panosuna müdahale etmiş ve kaçak bağlantıyı saniyeler içinde iptal etmişti.