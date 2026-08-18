Olay, İnegöl’ün Huzur Mahallesi Orkide Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine silah kullanıldı. Olayda bir kişi silahla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavganın çıkış nedeni ve olaya karışan şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ