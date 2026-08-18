Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıllık evliliğini sona erdirmek isteyen Serra Biber, eşi tarafından sürekli psikolojik baskıya maruz kaldı. Dün ise babalarını görmeleri için çocuklarını yanına götürdüğünde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Öfkeli adam ilk olarak çocukları istemediğini ve götürmesi gerektiğini söyledi, ardından eski eşine bağırmaya başladı. Daha sonra hakaret ve küfürler eden adam, çocukların yanında anneleri hakkında ağır ithamlarda bulunarak kadına saldırmak istedi.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalışırken, Serra Biber ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Olayın ardından iki taraf da karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan saldırı girişimi ve hakaretler anbean kameraya yansıdı.

"Tedirginim, ne yapabilir bilmiyorum"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından saldırıya uğradığını belirten Serra Biber, yaşananları şöyle anlattı:

"Boşanma aşamasındaki eşimle bugün sorun yaşadım. Çocuklarım babalarını görmek istedi ve hep takıldığı kafeye gittik. Zaten sabah saatlerinden itibaren devam eden davalarımızdan dolayı tehdit mesajları alıyordum. Ben ne olursa olsun çocuklarımı babalarından ayırmak istemedim ve gittiğimizde çocukları istemediğini söyledi. O sırada aramızda sözlü bir tartışma çıktı ve ardından boşanma aşamasındaki kocam bana saldırdı. Olay anında çocuklarımın duymaması gereken hakaretlerde bulundu."

"4-5 kişi onu uzaklaştırmaya çalıştığında ben de aracımı çalıştırarak kaçmaya çalıştım. Bu sefer ise onu ezmeye çalıştığım yönünde beni şikayet etti. Olayın ardından ben de şikayetçi oldum. Normalde hiçbir zaman bu şekilde tepki göstermiyordu, çocukları ile arasında bir sorun yoktu. Biz 8 yıllık evliyiz ve son 1 yıldır da boşanma aşamasındayız. Boşanma davası dışında mal paylaşımıyla alakalı farklı davalarımız da var."

Yaşananların ardından endişeli olduğunu ifade eden Biber, "Tabii ki bugün yaşananların ardından tedirginim. Bugün gördüğüm o gözlerindeki öfkeden sonra ne yapabilir bilmiyorum. Her şeyin dışında yaşanan olayda çocuklarım aşırı korktu. Benimle ifade vermek için karakola dahi gelemediler. Zaten ben de çok fazla bu duruma onları sokmak istemiyorum ama artık babalarından uzak tutmaya çalışacağım" dedi.